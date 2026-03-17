TV namig: Filidžani s kavo, ki je ne bo nihče spil

Kje si

TV SLO 1 v torek, 17. 3., ob 23.05

Trideset let po genocidu – prvem v Evropi po drugi svetovni vojni – preživeli v Bosni in Hercegovini še vedno iščejo pogrešane svojce.

Film spremlja bosansko-ameriško umetnico Aido Šehović in njen svojevrstni nomadski spomenik žrtvam genocida v Srebrenici, ki se po petnajstih letih potovanja po svetu vrača na kraj zločina. Ob postavitvi na končno lokacijo se preživeli in svojci žrtev zberejo ter v spomin na umrle s kavo napolnijo na tisoče keramičnih skodelic, fildžanov.

Skupaj žalujejo in se soočajo z bolečimi vprašanji: Kaj pomeni »nikoli več« v svetu, kjer storilci velikokrat ostajajo nekaznovani? Kako lahko umetnost in sočutje zapolnita praznino, ki so jo povzročile neizmerne izgube in travme?

Where Have You Been/Što te nema. Koprod., 2024. Režija: Mirko Pincelli. Dokumentarni film. 95 min.