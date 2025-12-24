TV namig: Nina, Jasmina, Nika ... in njihove zgodbe

Božična noč

TV SLO 1 v sredo, 24. 11., ob 20.00

Na božični večer bo Bernarda Žarn gledalke in gledalce spremljala v praznični oddaji, polni topline, sočutja in iskrenih besed. Med pogovori in glasbo, z zgodbami, melodijami, mislimi in nasmehi bodo ustvarjalci poskusili pričarati gledalcem pravo božično vzdušje.

Z Bernardo bodo v praznično okrašenem gradu v Ribnici številni gosti: Nina Pušlar, Jasmina Jamnik, Nika Zorjan, Jolanda Ravnikar, Maruša Prelesnik Zdešar, Mojca Fatur, Klemen Slakonja, Saša Krajnc, Boštjan Romih, Gregor Ravnik, MRFY, Radio Mlajku ...

Novinarka Nina Klaut pa je obiskala nekaj posameznikov, ki delajo tudi na praznični večer.

Med oddajo Božična noč bo na sporedu božični koncert Andréja Rieuja Zlato in srebro, po njej pa bo prenos polnočnice iz župnije Ljubljana – Sveti križ.

Slo. Zab. odd. 90 min.