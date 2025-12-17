TV namig: Bach proti mestnim oblastem. Za glasbo gre!

Božični čudež pri Bachovih

TV SLO 1 v sredo, 17. 12., ob 20.05

Viekndova ocena: 4 (od 5)

Leipzig, decembra 1734. Ambiciozni in kontroverzni skladatelj in kantor Johann Sebastian Bach doma, skupaj s svojo družino pripravlja mogočen oratorij, ki naj bi ga izvedli za božič v mestni katedrali. S tem delom želi Bach preseči samega sebe in očarati občinstvo. Njegovo glasbo bolj cenijo v Dresdnu, kjer domuje dvor, saj se govori, da bo božični koncert obiskal sam dvorni kapelnik Hasse.

V domačem Leipzigu mestni svet nasprotuje Bachovim preveč ambicioznim načrtom, saj obstaja bojazen, da bi njegova nečimrnost užalila cerkvene in druge dostojanstvenike. Med njimi je Bachov največji nasprotnik prav mestni svetnik Christian Stieglitz, ki zahteva naj Bach ostaja pri izvedbah kantat in naj ne izziva mestnih oblasti z oratorijem, ker ga konec koncev lahko tudi izženejo …

Bach se ne da. Skupaj s svojo številno muzikalno družino pevcev in skladateljev se lotijo velikanskega dela ...

Bach: Ein Weihnachtswunder. Nem., 2024. Režija: Florian Baxmeyer. Igrajo: Devid Striesow, Verena Altenberger, Ludwig Simon, Dominic Marcus Singer, German von Beug. Drama. 95 min.