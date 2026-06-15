TV namig: Zgodba neomajnih borcev: vzponi, padci in nevidne bitke

Bratje z igrišča

Kanal A v ponedeljek, 15. 6., ob 18.50

Skupina neomajnih borcev je stopila na pot, ki jih je preko številnih porazov in zmag vodila proti največjemu športnemu odru – olimpijskim igram v Parizu. A preden dosežejo ta vrhunec, se čas zavrti nazaj in nas popelje v preteklost.

To je zgodba o vzponih, padcih, nevidnih bitkah v zakulisju … In o eni najbolj spoštovanih ekip v svetu odbojke, ki je doma zanetila pravo navijaško evforijo – to je zgodba o slovenski moški odbojkarski reprezentanci.

V prepletu arhivskih posnetkov in intimnih trenutkov spoznamo ključne akterje odbojkarske reprezentance in začutimo temelje bratstva, ki je preraslo v legendo. Tri srebrne medalje v šestih letih – zgodba brez primere.

Slo., 2025. 1/6. Avtorja: Alen Djordjević in Gašper Pavli.​ Dok. serija. 50 min.