TV namig: Najslabša serija leta! Ogled nujen.

Brez pravil

Star Life v sredo, 23. 9., ob 22.00

Uspešna odvetnica za ločitve Allura Grant (Kim Kardashian) skupaj z Liberty Ronson (Naomi Watts) in sodelavkami zapusti moško vodeno odvetniško pisarno ter ustanovi lastno družbo v Los Angelesu. Ekipa prevzema zapletene in odmevne ločitvene primere, pri katerih se prepletajo denar, moč in skrivnosti. Medtem se zaostruje tudi njihovo rivalstvo z ambiciozno Carrington Lane (Sarah Paulson). Poklicni spori se hitro začnejo mešati z osebnimi ...

Serijo, v kateri Kim Kardashian igra visokoletečo ločitveno odvetnico, ki zapusti trenutno odvetniško pisarno ter ustanovi svojo, v kateri zaposli samo ženske, je ustvaril Ryan Murphy, avtor serij, kot so Ljudstvo proti O.J. Simpsonu, Glee, 911 in Ameriška grozljivka. Mož zadnja leta sicer proizvaja več flopov kot hitov, a njegovo ime je vseeno sinonim za kakovosten popkorn. In čeprav ima glavno vlogo Kim Kardashia, so tu vednarle še Naomi Watts, Sarah Paulson in Glenn Close.

A kdor je upal na vznemirljive zgodbe in presenetljivo dober scenarij, se je zmotil. Kim Kardashian z resnim obrazom in leseno igro izgovarja stavke, kot recimo: »To, kar imamo, je znanje, in znanje je kot ključ v ključavnici. Vse, kar moramo storiti, je, da ga obrnemo v pravo smer.« Zraven lahko dodate še kup izjav o vaginah, mednožjih, moških organih in ženskih oprsjih, pa seveda o ponesrečenih plastičnih operacijah.

Gledalci so tekmovali z žaljivimi opisi, kritiki pa ji niti enke niso privoščili, večinoma so ji dali kar oceno 0. Serije najbrž nihče ne gleda in so jo zdaj prav gotovo že ukinili? Kje pa! Še preden se je iztekla prva sezona, so že potrdili drugo.

Nauk zgodbe? Če že ne moreš posneti dobre serije, posnemi obupno. Ne slabe in ne povprečne, ampak katastrofalno.

All's Fair. ZDA, 2025. 1. sezona. 1/9. Režija: Ryan Murphy. Igrajo: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor. Nad. 55 min.