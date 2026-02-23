TV namig: Kako je Brigitte postala seks simbol?

Bardot

TV SLO 2 v ponedeljek, 23. 2., ob 21.00

Fotomodel, igralka, borka za pravice živali, družbenokritična in neposredna Brigitte Bardot se je rodila v Parizu (28. septembra 1934), kjer je odraščala v premožni katoliški družini. Petnajstletno Brigitte, ki je obiskovala baletno šolo in hrepenela po svobodi, je mama pripeljala na avdicijo k režiserju Marcu Allegretu. Tam je spoznala njegovega asistenta, 21-letnega Vadima Plemiannikova, bolj znanega kot Roger Vadim, in se zaljubila. Poročila sta se, ko je dopolnila 18 let, ločila pet let kasneje.

Zanimivost: Rogerja Vadima igra Victor Belmondo, vnuk Jean-Paula Belmonda.

Z vlogo v filmu In bog je ustvaril žensko (1956; režiser Roger Vadim) je postala seksualni simbol in stilska ikona ter si zagotovila svetovno slavo. Igralsko se je upokojila leta 1973.

Serija se začne, ko še ne petnajstletna Brigitte pozira za naslovnico revije Elle. Ko jo odkrije Roger Vadim, scenarist in pomočnik slavnega režiserja Marca Allégreta, Brigitte komajda dobi dovoljenje staršev, starokopitnih meščanov, za poskusno snemanje.

Naslednji deli bodo na sporedu naslednje dni ob večerih.

Bardot. Fr., 2022. 1/6. Režija: Danièle Thompson. Igrajo: Julia de Nunez, Victor Belmondo, Géraldine Pailhas, Hippolyte Girardot, Yvan Attal. Bio. nad. 60 min.