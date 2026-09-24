TV namig: Trumpov stisk roke za zapor groze

Bukele, Trump in salvadorske tolpe

TV SLO 1 v četrtek, 24. 9., ob 21.10

Dokumentarec razkriva dogovor med salvadorskim predsednikom Nayibom Bukelejem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, po katerem je Salvador sprejel izgnane prebežnike iz ZDA v zloglasni zapor Cecot. Med njimi so bili večinoma Venezuelci, ki jih je Trumpova vlada obtožila sodelovanja s tolpami, vendar se je pozneje izkazalo, da večina ni imela kazenskih obsodb ali dokazanih vezi s tolpami.

Novinarji salvadorskega spletnega medija El Faro so raziskali, kaj sta z dogovorom pridobila oba predsednika, in Bukelejeve povezave s tolpami, proti katerim naj bi se ZDA borile.

Preiskovalna zgodba vključuje pogovore z novinarji, raziskovalci in drugimi sogovorniki, ki predstavljajo različne vidike boja proti kriminalnim združbam v Salvadorju. Dokumentarec obravnava tudi zgodovino salvadorskih tolp, ukrepe oblasti ter vprašanja, povezana s človekovimi pravicami in pravosodjem.

The Deal: Trump, Bukele & the Gangs of El Salvador. ZDA, 2026. Režija: Juan Ravell. Dok. odd. 55 min.