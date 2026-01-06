TV namig: Bela, zakaj si se zadela?

Čao Bela

TV SLO 1 v torek, 6. 1., ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Bela (Alisa Miličević) igra klavir, piše pesmi in trenira taekwando. Živi z očetom (Krešimir Mikić, ki je za vlogo dobil vesno na Festivalu slovenskega filma), ki je glasbeni producent. Njena mati je odšla v Ameriko, da bi naredila igralsko kariero. Na začetku prvega letnika srednje šole Bela izve, da se mama želi vrniti v njeno življenje. To jo spodbudi k razmisleku o odnosih, ki so se ji zdeli samoumevni, pa tudi o odnosih, ki jih ponovno vzpostavlja. Bela doživi svojo prvo ljubezen in prvo večjo življenjsko krizo. Krizo, ki jo v skrajnih trenutkih pripelje do tega, da poskusi droge in se samopoškoduje.

V iskanju smisla in samoizražanja Bela ustanovi bend, ki predstavlja svobodo in izpoved njenega pogleda na svet.

V filmu ima minivloge tudi več glasbenikov. Režiser Jani Sever je to pojasnil takole: »Glasbeniki so vsi po malem tudi igralci. Nekateri sploh. Glede na to, da je Belin oče v filmu glasbeni producent, je bilo vse skupaj pravzaprav samoumevno. S Perom Lovšinom in Big Foot Mamo se poznamo. Ne nazadnje sem s Perom posnel film Ti lahko. Nipke pa je nastopil na Vesti, portalu, ki sem ga vodil, ko je začenjal kariero. Njihove vloge so cameo vloge. Z Neisho je bilo drugače, njo sem spoznal šele na filmu. Oziroma ko sem jo vprašal, ali bi igrala lik Nejše. Njo sem si želel kot igralko. Njeno energijo, odštekanost, talent, glas … Pravzaprav sem njen lik napisal zanjo. In mislim, da je res huda.«

Slo., 2024. Režija: Jani Sever. Igrajo: Alisa Miličević, Krešimir Mikić, Gaja Mazvita, Maša Slapar, Luka Lukša, Laura Prajs, Brin Strnad Volkar, Suzana Krevh, Neisha. Mladinska drama. 95 min.