TV namig: Ljubezen, magija in maščevanje na ulicah Manchestra

Čarovnica Domino Day

Star Life v ponedeljek, 10. 11., ob 22.00

Domino (Siena Kelly) je mlada čarovnica, ki se preseli v Manchester v upanju, da bo pustila preteklost za seboj in začela novo življenje. A Domino ima nevarno in temačno skrivnost – je čarovnica, ki mora za preživetje črpati energijo drugih ljudi.

S pomočjo aplikacij za zmenke namenoma išče obupne moške, od katerih se potem lahko napaja, a kmalu pritegne pozornost skupine čarovnic pod vodstvom Kat (Alisha Bailey), ki verjame, da Domino predstavlja grožnjo ravnotežju v svetu magije.Med iskanjem lastne identitete in pripadnosti se mora Domino soočiti z duhovi preteklosti, zlasti s svojim nekdanjim partnerjem Silasom.

Domino Day. VB, 2024. 1/6. Režija: Eva Sigurdardottir. Igrajo: Siena Kelly, Poppy Lee Friar, Sandra James-Young, Percelle Ascott, Alisha Bailey. Nadaljevanka. 55 min.