TV namig: Smo res pozabili, kako se poslovi od mrtvih?

Čas slovesa

TV SLO 1 v soboto, 1. 11., ob 20.35

V oddaji Čas slovesa bodo govorili o obredih smrti, ki povrnejo žalujoče nazaj med žive in spustijo mrtve med pokojnike.

Na temo dediščine minevanja bo voditeljica in novinarka Marjana Grčman v studiu gostila Jelko Pšajd, ki je desetletje proučevala smrtne šege in pogrebne prakse v Prekmurju in Porabju, Darjo Rijavec, predsednico Folklorne skupine Kal nad Kanalom, kjer še ohranjajo arhaične pogrebne običaje, Mitjo Andrejeka, evangeličanskega duhovnika, ki z družino živi in deluje v Križevcih na Goričkem, in Janeza Kurnika, ki predstavlja četrto generacijo grobarjev.

Senca smrti spremlja človeka, odkar se zaveda obstoja. V eni sami generaciji smo izgubili bdenje pri mrliču, predmete mrliškega obredja in rituale, s katerimi so pokojnike nekoč pospremili na oni svet. Sodobna družba pa smrt zapira za zidove bolnišnic, v domove starejših, v hiše hospica in mrliške vežice, proč od doma in naših življenj.

Slo., 2025. Pogovorna oddaja. 60 min.