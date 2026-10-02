TV namig: Blaž in Maja in njuna res odkrita ljubezenska zgodba

Cent'anni

TV SLO 2 v petek, 2. 9., ob 20.00

Blaž se po preboleli hudi bolezni odpravi na zahtevno kolesarsko turo čez najslavnejše vzpone Gira d’Italia. Spremlja ga njegova partnerka, režiserka Maja Doroteja Prelog, da bi posnela film o veličastni poti okrevanja.

Kar sta sprva načrtovala kot potovanje po slikovitih pokrajinah prek Dolomitov do vulkana Etna na Siciliji, da bi si povrnila zaupanje v življenje in premagala svoje največje strahove, postane edinstvena preizkušnja njune partnerske zveze.

Snemanje filma je kot bojno polje nezaceljenih ran njunega odnosa, ki postavi Majo v središče zgodbe. Da bi ugotovila kaj se jima je zgodilo, režiserka obrne kamero k sebi in film postane izrazno sredstvo njenega samoodkrivanja in boleče preizpraševanje tega, kaj resničnopomeni »biti skupaj«.

Cent'anni je čustveni vrtiljak s srce parajočimi izpovedmi in dih jemajočimi panoramami, zajetimi v nefiltrirano pričevanje o ljubezni in spremembi.

Slo., 2024. Režija: Maja Doroteja Prelog. Dok. film. 90 min.