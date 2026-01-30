TV namig: Kaj so regole, reparti in zakaj v Italiji govorijo nemško?

Čez planke: Italijanske Alpe – olimpijska središča 2026

TV SLO 1 v petek, 30. 1., ob 20.00

V oddaji Čez planke Mojca Mavec gledalce tokrat popelje v italijanske Alpe, ne le prizorišče olimpijskega športa, ampak prostor, kjer so se razlike naučile sobivati.

Kakšna bi bila Evropa brez Alp? Zagotovo manj razgibana, manj raznolika, manj drzna. Gore niso ločnica – so inkubator razlik, kultur in načinov življenja. Prav tu so se rodile prve alpske demokracije, skupnosti, ki so same upravljale gozdove, vodo, pašo.

V Cortini d'Ampezzo so to regole – stoletna pravila skupnega življenja, v Bormiu samosvoj sistem repartov, zaradi katerega je bil kraj stoletja bogat, avtonomen in samozavesten. Livigno – dolgo odrezan od sveta – je postal brezcarinsko območje, prilagojeno življenju na robu. Antholz – visoko v dolini – še danes govori nemško, s trdno tirolsko identiteto sredi Italije.

Slo., 2026. Potopisna oddaja. 65 min.