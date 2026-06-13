TV namig: Ne bodite zaplankani. Spoznajte Solun!

Čez planke: Solun in okusi severne Grčije

TV SLO 1 v soboto, 13. 6., ob 20.00

Mojca Mavec prinaša nove štiri oddaje iz serije Čez planke. V prvi se je odpravila v Solun in v Severno Grčijo.

Težko bi našli evropsko mesto, kjer bi bili različni zgodovinski vplivi tako vidni kot v Solunu. Tako kot znamenite listnate pite in sladice tudi mesto sestavljajo številne plasti, ki so se nalagale skozi več kot dva tisoč let dolgo zgodovino.

Rimljani, Bizantinci, Judje, Osmani in sodobni Grki so vsak dodali svojo sestavino v mestni recept. Na tržnicah, v slaščičarnah in ob družinskih mizah raziskujejo, kako se zgodovina spreminja v okus. Pot jih vodi tudi v zaledje mesta, med vinograde, sadovnjake in rodovitne ravnice severne Grčije. Solun razkriva, da je mogoče mesto razumeti tudi skozi to, kar ljudje kuhajo, pečejo in delijo med seboj.

Slo. Dok. odd. 65 min.