TV namig: Pokolon Chrisa Hemswortha svojemu očetu

Chris Hemsworth: Nepozabni izlet

National Geographic v nedeljo, 30. 11., ob 22.00

Avstralski igralec Chris Hemsworth v svojem najbolj osebnem dokumentarcu doslej pred objektiv postavi svojo družino, potem ko so očetu Craigu Hemsworthu odkrili Alzheimerjevo bolezen. Oče in sin sedeta na motorja in se podata na potovanje v preteklost, raziskujta znanost osebnih stikov in kako lahko z njimi pripomoremo k boljšemu spominu.

Spet obiščeta pomembne kraje, kot so dom v Melbournu, ranč, kjer je Craig nekoč delal, in samotni kotiček avstralskega zaledja, kjer je Chris odraščal. Poiščeta tudi obraze iz preteklosti, vse to pa posnameta in tako oživita dragocene spomine.

Njuno potovanje po Avstraliji ni le nostalgični časovni stroj. Je iskrena, ganljiva in boleča zgodba o spominu, izgubi in ljubezni.

Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember. ZDA, 2025. Režija: Tom Barbor-Might. Dokumentarna oddaja. 60 min.