TV namig: Kako je biti resnični Jason Bourne?

CIA: Skrivnosti in vohuni

National Geographic v torek, 28. 4., ob 22.00

Dokumentarna serija ponuja vpogled v delovanje ameriške obveščevalne agencije CIA skozi pričevanja nekdanjih agentov in analitikov. Vsaka epizoda se osredotoča na resnične, pogosto še nikoli razkrite misije, ki razkrivajo kompleksnost in nevarnosti vohunskega dela. Skozi osebne zgodbe sodelujoči opisujejo operacije v tujini, tajne naloge in moralne dileme, s katerimi so se soočali.

Serija gledalca popelje od hladnovojnih napetosti do sodobnega boja proti terorizmu, vključno z operacijami proti Osami bin Ladnu. Poseben poudarek je na psihološkem pritisku in tveganjih, ki jih prinaša življenje v senci. Pripoved je strukturirana napeto, skoraj kot triler, čeprav temelji na dejanskih dogodkih. Celota ponuja redek in precej neposreden pogled v svet, ki je običajno skrit pred javnostjo.

Prva epizoda se osredotoča na delo agentov na terenu po 11. septembru in na vlogo analitikov, ki iz ozadja usmerjajo operacije. Kari Amelung (kot sama), nekdanja analitičarka CIE, predstavi, kako poteka zbiranje in obdelava obveščevalnih podatkov ter kako se iz fragmentov informacij sestavlja širša slika groženj.

Inside the CIA: Secrets & Spies: Kari Amelung. ZDA, 2026. Dok. serija. 60 min.