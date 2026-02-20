TV namig: Dečka, ki jima je sistem vzel nedolžnost

Čistilci čevljev

TV SLO 1 v petek, 20. 2., ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film se dogaja v bližini Rima kmalu po koncu vojne. Sirota Pasquale in njegov najboljši prijatelj Giuseppe delata kot čistilca čevljev ameriških vojakov. Navdušeno obiskujeta konjske tekme, z zaslužkom od dela pa nameravata kupiti svojega konja. Skupina starejših fantov, med katerimi je Giuseppejev brat, ju prepriča v sodelovanje na črnem trgu.

Zdaj, ko imata denar, lahko uresničita svojo največjo željo. Kmalu ju ulovi policija in oba strpa v zapor za mladoletne prestopnike, kjer se Giuseppe spoprijatelji s sotrpinom v celici, Pasquale pa popusti pritiskom zasliševalcev in jim razkrije kriminalno dejavnost Giuseppejevega brata. Prijatelja v krutih razmerah zapora sčasoma postaneta sovražnika.

Čistilci čevljev so eden od prvih filmov, ki pripadajo italijanskemu neorealizmu. Vittorio De Sica je v film vključil neprofesionalne igralce, prave dečke z ulic Rima. Kamera ni lovila zvezdnikov, temveč resnično bedo povojne Italije. Film je leta 1948 prejel častno nagrado ameriške akademije, ki je pozneje postala nagrada za najboljši tujejezični celovečerni film.

Sciuscià. Ita., 1946. Režija: Vittorio De Sica. Igrajo: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Annielo Mele, Bruno Ortenzi. Drama. 95 min.