Čistilka

Kanal A, v petek, 20. novembra, ob 20. uri

Vikendova ocena: 3 (od 5)

V akcijskem trilerju nekdanja vojakinja Joey dela kot čistilka oken na londonskem nebotičniku, ko med gala večerom energetskega velikana stavbo zavzamejo oboroženi aktivisti in zajamejo talce. Ujeta visoko nad tlemi mora Joey najti pot nazaj v notranjost, ustaviti nevarnega skrajneža in rešiti mlajšega brata, preden pride do katastrofe.

Kritiki so pohvalili glavno igralko Daisy Ridler in režijo Martina Campbella, ki sta zaslužna, da v poplavi filmov s podobno tematiko ta film ne zdrsne v kaos.

Cleaner. VB., 2025. Režija: Martin Campbell. Igrajo: Daisy Ridley, Clive Owen, Taz Skylar, Poppy Townsend White, Dudley Watts. Akc. film. 110 min.