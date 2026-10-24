TV namig: Nekoč nas je bilo sedem, preživeli smo le mi

Človek

TV SLO 2 v ponedeljek, 26. oktobra, ob 20.00

BBC-jeva dokumentarna serija Človek razkriva izjemno zgodbo o več kot tristo tisoč letih človeškega razvoja in kako po zaslugi novih odkritij ugotavljamo, da je ta zgodba še bolj nenavadna in neverjetna, kot smo si predstavljali.

Ko se je v Afriki pojavila naša vrsta, homo sapiens, ni bila edina – takrat je živelo še najmanj šest drugih vrst človeka. Serija raziskuje, kako smo se iz ene od človeških vrst prelevili v prevladujočo obliko življenja na Zemlji. Prvi del pripoveduje izjemno zgodbo o tem, kako se je naša vrsta, homo sapiens, sploh pojavila.

V Maroku so ugotovili, da je sapiens sto tisoč let starejši, kot smo menili doslej. Izvemo tudi, da bi nas silovite podnebne spremembe skoraj izbrisale z zemeljskega obličja, a nam je nekako uspelo preživeti. Najdbe v neki jami v Bocvani pa med drugim razkrivajo zapletene obrede, ki dokazujejo, da je kultura sapiensov že takrat cvetela in da nas tisto dogajanje oblikuje še zdaj.

Human. VB, 2025. 1/5. Režija: Stuart Elliott. Dok. serija. 55 min.