TV namig: Človek, ki je imel raje pse kot ljudi

Dogman

TV SLO 1 v soboto, 14. novembra, ob 23.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Neverjetna zgodba o zanemarjenem dečku Douglasu, ki odraste s psi, v katerih najde svojevrstno družino. Ta mu pomaga preživeti in se svetu, ki je z njim tako kruto ravnal, tudi nekako maščevati.

Film je pravzaprav Douglasova izpoved psihiatrinji po tem, ko ga aretira policija. Skozi pogovor razkriva svojo filozofijo: ker ljudje ne poznajo brezpogojne ljubezni, jo je poiskal pri psih. Ko se lokalna tolpa spravi nanj in na njegove pse, se Douglas odloči za krvavo maščevanje, pri čemer uporabi inteligenco svojih štirinožnih prijateljev.

Dogman. Fr., 2023. Režija: Luc Besson. Igrajo: Caleb Landry Jones, Lincoln Powell, Clemens Schick, Alexander Settineri, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham. Triler. 120 min.