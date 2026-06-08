TV namig: Dobrodošli v zoo-ju. Prva kletka levo: človek

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    Več kot sto let so po Evropi, ZDA in Japonskem razstavljali ljudi. FOTO: TVS
    V. K.
    8. 6. 2026 | 05:00
    2:10
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    Človeški živalski vrtovi

    TV SLO 2 v ponedeljek, 8. 6., ob 20.55

    Več kot sto let so po Evropi, Združenih državah Amerike in na Japonskem razstavljali živa človeška bitja. Med letoma 1810 in 1940 si je 35.000 domorodcev ogledalo več kot 1,5 milijarde obiskovalcev na svetovnih razstavah, sejmih, kolonialnih razstavah, v živalskih vrtovih, cirkusih in etnografskih vaseh. Mnoge od njih so pripeljali nasilno, nekatere pa so privabili z obljubo o boljšem življenju. Domov se jih je vrnilo le malo. Njihovi posmrtni ostanki so končali v muzejskih depojih ali pa so jih razstavljali naprej.

    Dokumentarec raziskuje zgodovino t. i. človeških živalskih vrtov, v katerih so evropske in druge kolonialne sile od 19. stoletja do prve polovice 20. stoletja razstavljale ljudi iz koloniziranih skupnosti. S pomočjo arhivskih posnetkov, fotografij in pričevanj razkriva, kako je takšna javna predstava utrjevala rasistične predstave o »drugem«. Posebej poudari, da so te razstave obiskali milijoni ljudi in da niso bile obrobni pojav, temveč del množične kulture svojega časa.

    V dokumentarnem filmu bodo podrobno predstavili tudi tragične zgodbe staroselcev, njihove potomce ter zgodovinsko in politično ozadje razstav ljudi.

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    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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