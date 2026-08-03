TV namig: Zlovešča kmetija, ostanki trupla in dva detektiva

Cooper in Fry

Star Crime v ponedeljek, 3. 8., ob 22.05

Nadaljevanka je posneta po seriji romanov angleškega pisca Stephena Bootha, v katerih umore skupaj rešujeta Ben Cooper in Diane Fry.

Na odmaknjeni kmetiji v Peak Districtu gradbeni delavci med izkopavanjem temeljev odkrijejo človeške ostanke. Primer prevzame domačin, detektiv Ben Cooper (Robert James-Collier). Pridruži se mu Diane Fry (Mandip Gill), zadržana policistka, ki je iz Leedsa prišla v podeželski Edendale in se pri preiskovanju zanaša na drugačne metode kot njen sodelavec.

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Medtem ko Cooper dobro pozna prebivalce, krajevne navade in poti po pokrajini, Fryjeva nezaupljivo opazuje tesno povezano skupnost, v kateri ljudje neradi govorijo s policijo. Najdba dodatnih človeških ostankov pokaže, da primer ni osamljen dogodek, preiskovalca pa začne voditi proti dolgo zamolčanim skrivnostim kmetije.

Fryjeva zavrača lokalna vraževerja, Cooper pa se zaveda, da imajo stare zgodbe in zamere v teh krajih še vedno velik vpliv. Ob zahtevnem primeru se Cooper spoprijema tudi z družinskimi težavami, Fryjevo pa v novem okolju očitno spremlja skrivnost iz njene preteklosti.

Cooper & Fry. VB, 2025. 1. sezona. 1/4. Režija: Ryan Tohill. Igrajo: Robert James-Collier, Mandip Gill, Lorcan Cranitch, Barry O’Connor, Niamh McCann. Nad. 60 min.