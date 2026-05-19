TV namig: Je mogoče, da je tako prijazen, kot je videti?

Čudovit dan v soseski

Viasat Kino v torek, 19. 5., ob 19.00

Vikendova ocen: 5 (od5)

Cinični novinar Lloyd Vogel (Matthew Rhys) dobi nalogo, da napiše profil priljubljenega televizijskega voditelja Freda Rogersa (Tom Hanks), ustvarjalca in priljubljenega voditelja otroške televizijske oddaje Soseska gospoda Rogersa. Sprva se zdi, da bo šlo le za še en klasičen intervju, a Rogersova mirnost, iskrenost in nenavadna pozornost do sočloveka počasi načnejo Lloydovo obrambo.

Med pogovori se Lloyd začne soočati z lastno jezo, predvsem z bolečim odnosom do očeta Jerryja (Chris Cooper). Film ni klasična biografija Freda Rogersa, temveč zgodba o tem, kako lahko prijaznost in poslušanje vplivata na človeka, ki je izgubil zaupanje v druge. Rogers ostaja skoraj skrivnostna, a topla prisotnost, ki ne rešuje težav namesto drugih, temveč jim pomaga, da jih vidijo jasneje. Zgodba je nežna, umirjena in čustvena, brez velikih melodramatičnih poudarkov.

A Beautiful Day in the Neighborhood. ZDA, 2019. Režija: Marielle Heller. Igrajo: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Maryann Plunkett. Biografski film. 140 min.