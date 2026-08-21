TV namig: Meta in Janez, to je lepi par

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TV SLO 1 v petek, 21. 8., ob 21.00
Nadaljevanka v treh delih z naslovom Cvetje v jeseni po scenariju Mitje Mejaka in v režiji Matjaža Klopčiča iz leta 1973 se ob vsakem ponovnem gledanju potrjuje kot ena najuspešnejših filmskih upodobitev domače literarne klasike.
Ustvarjalcem se je posrečilo ujeti značilne osnove Tavčarjevega literarnega sveta in jih preko močne in hkrati pretanjene ljubezenske zgodbe med starejšim uglednim meščanom in mladim hribovskim dekletom preoblikovati v filmsko govorico, zavezano svoji lastni specifiki.
Nemogoče, več jih je.
Tudi po več kot štiridesetih letih ne mine teden, da me ne bi kdo ustavil in se spomnil Cvetja v jeseni. Meta je postala mit, igralec je lahko ob tem le srečen, ker se redko zgodi, da nekaj ostane tako zasidrano v ljudeh. Spomnim se tudi, kako smo snemali, jaz mlada igralka med samimi igralskimi velikani, bilo je nepozabno. Ne morem pa reči, da je v množici vlog Meta zame intimno najboljša.
(glasen smeh) Tudi jaz sem jih že slišala v povezavi s Cvetjem. Pred Cvetjem v jeseni smo posneli film Avtostop, Dušan je napisal scenarij, z Racem pa sva igrala mlad zakonski par, ki v hipijevskih časih nima denarja, da bi šel na morje. Tako sta najina lika vsak dan na koncu Viča štopala prevoz na morje. V filmu smo govorili v jeziku takratne mladine, tudi kaka kletvica je bila vmes. Potem so dali ta film v bunker, češ da ni dovolj spodoben, vmes pa smo mi že posneli Cvetje v jeseni. Tako je prišlo na program prej kot Avtostop, jaz pa sem potem dobila anonimno pismo, kako lahko naša Meta govori take grde besede. Zadnji stavek se je glasil: Vedite, da je Cvetje v jeseni za vedno ovenelo v naših srcih (smeh). Imela pa sem srečo, da režiserji niso bili takšnega mnenja kot ta pisec in me niso po tem filmu zasedali le v vloge, ki bi bile podobne Meti. To bi bila zame tragedija.
Janez (Polde Bibič), starejši odvetnik, se je naveličal mestnega življenja. Za nekaj tednov se odpravi k svojemu sorodniku na deželo. Takoj se navduši nad kmečkim življenjem, še posebej ko spozna mlado Meto (Milena Zupančič). Z Meto se zaljubita, a Janez se mora vrniti v mesto, kjer ga čaka delo. Toda Mete ne more pozabiti.
Idilično-tragična, topla in ganljiva pripoved o ljubezni, primerljivi z usodo cvetja v jeseni, deluje avtentično tudi zaradi izvrstne scenografije Nika Matula, kostumov Marije Kobi, glasbe Urbana Kodra in seveda cele vrste odličnih in nepozabnih igralcev.
Slo., 1973. 1/3. Režija: Matjaž Klopčič. Igrajo: Polde Bibič, Milena Zupančič, Štefka Drolc, Bert Sotlar, Duša Počkaj, ivanka Mežan. Nad. 60 min.
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