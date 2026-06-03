TV namig: Kaj mora nujno narediti premožna ženska? Najti moža!

Daleč od ponorelega sveta

TV SLO 1 v sredo, 3. 6., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), samostojna ženska v viktorijanski Angliji, nepričakovano podeduje kmetijo svojega strica. Hkrati jo oblegajo trije snubci, ki so toliko bolj zavzeti, saj je zdaj čedna Bathsheba finančno preskrbljena in bi lahko poskrbela še za koga. Prvi je Gabriel Oak, ovčji pastir, drugi je Frank Troy, čeden, a razuzdan vojaški narednik, in tretji je William Boldwood, premožen veleposestnik v zrelih letih … Čedna Bathsheba mora krmariti med snubci in obenem kljubovati okolju s konservativnimi načeli viktorijanske Anglije, v kateri si mora premožna neporočena ženska hitro poiskati moža …

Film prikazuje napetost med svobodo, dolžnostjo in čustvi, hkrati pa izpostavlja lepoto podeželskega življenja. Zgodba ostaja zadržana in romantična, vendar pod površjem nosi občutek nevarnosti in nepredvidljivosti.

Danski filmski režiser Thomas Vinterberg (Nažgani, Praznovanje, Lov) je pred dobrim desetletjem posnel priredbo klasičnega romana Thomasa Hardyja iz leta 1874, za katero je prejel same pozitivne kritike.

Far from the Madding Crowd. ZDA, 2015. Režija: Thomas Vinterberg. Igrajo: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tilly Vosburgh, Mark Wingett, Dorian Lough, Sam Phillips. Rom. film. 120 min. Ł