TV namig: Pekel na plaži Omaha, neolepšana zgodba fantov iz prve frontne linije

Dan D: Zgodba vojakov

TV SLO 2 v četrtek, 7. 5., ob 22.55

Dokumentarna serija v dveh delih opisuje izkrcanje zaveznikov v Normandiji 6. junija 1944 na popolnoma nov način. Voditelj Giles Milton na podlagi grobih, neolepšanih pričevanj mladih moških razkriva osupljivo zgodbo o strahu, pogumu in drznosti. Razplet dogodkov na dan D spremljamo skozi izkušnje tistih, ki so bili v prvih bojnih črtah – zavezniških vojakov, Nemcev in Francozov.

V prvem delu spoznamo pomembna prizorišča bojev na normandijski obali, tudi plažo Omaha in most Pegaz. Giles Milton nam predstavi zgodbe moških in žensk, od vohunov do radijskih operaterjev in tistih, ki so bili v strojničnih gnezdih. Obiščemo tudi plažo Morfa Bychan v zahodnem Walesu, na kateri so zavezniki zgradili repliko nemške obrambne utrdbe, da bi se njihova vojska izurila za največjo pomorsko invazijo v zgodovini in preboj Atlantskega zidu.

D-Day: The Soldiers' Story. VB, 2024. 1/2. Režija: Lyndy Saville. Dok. serija. 55 min.