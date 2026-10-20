TV namig: Kako so nas zaznamovala leta, ko se je rodila Slovenija?

Devetdeseta: Tih deževen dan

TV SLO 1 v torek, 20.oktobra, ob 21.05

Oddaja Devetdeseta s priljubljenimi skladbami devetdesetih let obuja nostalgijo po prvem desetletju naše samostojne države. Na sproščen in vizualno privlačen način z voditeljema, gosti in dokumentarnimi prispevki predstavlja različne družbene pojave tistega časa (modo, šport, oglaševanje, umetnost, diskoteke, rapovsko glasbo, turizem, film, ekologijo, naravno dediščino …).

Gostje oddaje so Dragan Bulič, Cole Moretti in Lara Baruca. Novo priredbo naslovne skladbe predstavlja pevka Sara Lamprečnik, Simfonični orkester in Big band RTV Slovenija pa vodi Patrik Greblo.

Deset oddaj so naslovili po skladbah, ki so vsakokratna rdeča nit oddaje: Tih deževen dan, Rekla je ne, Nekega jutra, ko se zdani, Sirni & mesni, Odšla bom še to noč, Reka luči, Silvia, Veter z juga, Črn tulipan ter Lunanai.

Scenaristi oddaje so Urša Menart, Darinka Kladnik in Daniel Celarec.

Slo., 2026. Režija: Marjan Kučej. Vodita: Vesna Ponorac in Rok Kunaver. Glasb. odd. 25 min.