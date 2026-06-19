TV namig: Trije prijatelji, en cilj: izgubiti nedolžnost

Devičniki

TV SLO 1 v petek, 19. 6., ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Dogajanje je postavljeno v Sevillo leta 1968, kjer se trije prijatelji – Rafa, Honorio in Vicente – tik pred dvajsetim rojstnim dnem naveličajo vsakdanje rutine. Ko vidijo prispevek o turističnem razcvetu Coste del Sol in svobodnjaškem vzdušju v Torremolinosu, se odločijo za pustolovsko potovanje.

Rafa (César Vicente), Honorio (Xavi Caudevilla) in Vicente (Carlos Scholz) sanjajo predvsem o tem, da bi izgubili nedolžnost in doživeli nekaj, kar presega omejitve njihovega konservativnega okolja. S starim fičkom in kupom izgovorov se odpravijo proti obali, kjer jih čakajo nova poznanstva, nepričakovani zapleti in drugačen pogled na svet. Med srečanji z domačini in turisti začnejo dvomiti o svojih predstavah o ljubezni, moškosti in svobodi.

Film združuje lahkoten humor, nostalgijo po poznih šestdesetih letih in zgodbo o odraščanju. Brez večjih razkritij lahko rečemo, da potovanje spremeni njihove prioritete bolj, kot so pričakovali.

Vírgenes. Špa., 2025. Režija: Álvaro Díaz Lorenzo. Igrajo: César Vicente Romero, Xavi Caudevilla, Carlos Scholz, Paco Tous, Natalia Azahara, Cristina Kovani, Antonio Dechent, Adrián Pino. Rom. kom. 90 min.