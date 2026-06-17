TV namig: Ko izgubiš mamo, družino in sebe

Divja

TV SLO 1 v sredo, 17. 6., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Biografska drama, ki jo je spisala pisateljica Cheryl Strand, spremlja zgodbo ženske, ki se po izgube mame, družine in sebe odloči spremeniti svoje življenje. Brez pohodniških izkušenj se odpravi na skoraj 1800 kilometrov dolgo pacifiško gorsko pot, ki vodi skozi puščave, čez zasnežene vrhove in skozi nedotaknjene gozdove v zahodnem delu ZDA. Pot je izjemno naporna in za popotnico pomeni tudi duhovno preizkušnjo ...

Reese Witherspoon, ki v filmu igra Cheryl, je bila nominirana za oskarja za glavno vlogo.

Wild. ZDA, 2014. Režija: Jean-Marc Vallée. Igrajo: Reese Witherspoon, Laura Dern, Nat Volf, Thomas Sadoski, Keene McRae, Kevin Rankin. Biografska drama. 120 min.