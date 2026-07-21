TV namig: Kaj se je zgodilo z Dannyjem iz Izžarevanja?

Doktor Sleep

Kino v torek, 21. 7., ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je priredba romana Stephena Kinga iz leta 2013, ki ga je napisal kot nadaljevanje Izžarevanja (1980), ki so ga prav tako priredili v danes kultni film.

V Izžarevanju je bil v ospredju deček Danny Torrance in njegova družina. Zdaj že odrasli Danny (Ewan McGregor) se še vedno spopada s travmami in očetovimi demoni, svoj nadnaravni dar pa uporablja pri spremljanju umirajočih. Ko spozna nadarjeno dekle Abro, jo skuša zaščititi pred skrivnostnim kultom, katerega člani prežijo nad otroki s posebnimi sposobnostmi, da bi sami postali nesmrtni.

Doctor Sleep. ZDA, 2019. Režija: Mike Flanagan. Igrajo: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Bruce Greenwood. Triler. 175 min.