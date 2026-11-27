Materinske vezi

TV SLO 2, v petek, 27. novembra, ob 23.10

Britanska režiserka Victoria Mapplebeck je pri 38 letih ugotovila, da je noseča, samska in brez ficka. Zaradi materinstva je pustila delo TV režiserke, za katerega je bila nagrajena tudi že z bafto, in začela s telefonom snemati odraščanje svojega sina Jima. V 20 letih je nastalo na stotine ur posnetkov, na katerih je ujela vse mejnike v njegovem življenju ter tudi povsem običajen vsakdan njune enostarševske družine: rojstne dneve, praznike, počitnice …

Film prikazuje tudi težke in boleče trenutke, ko Victoria izve za diagnozo raka in Jim doživi razočaranje ob prvem srečanju z očetom. Iskren in zabaven film brez olepševanja prikazuje veselje in tegobe materinstva ter odraščanja.

Motherboard. VB., 2024. Režija: Victoria Mapplebeck. Dok. odd. 95 min.