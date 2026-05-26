TV namig: Tako prikupno trapasta

Dolina smrti

Star Crime v torek, 26. 5., ob 22.00

V prvi epizodi druge sezone, ki se dogaja nekaj mesecev po dogodkih iz prve, se John Chapel (Timothy Spall), nekdanji televizijski detektiv in ekscentrični ljubitelj skrivnosti, vnovič združi z detektivko Janie Mallowan (Gwyneth Keyworth).

Njuno nenavadno partnerstvo se znajde v nekoliko bolj zapletenem osebnem položaju, Janie je namreč še vedno jezna na Johna zaradi njegovega razmerja z njeno mamo Yvonne, zato ga skuša držati čim dlje od policijskih preiskav. Toda ko med opravljanjem družbenokoristnega dela skrivnostno umre eden izmed udeležencev programa, Janie in John po daljšem obdobju ločenega dela ugotovita, da primer skriva več, kot se zdi na prvi pogled. Med zaslišanji lokalnih prebivalcev in nenavadnih prič se pokažejo številni osebni konflikti ter prikrite zamere.

Serija tudi v drugi sezoni združuje humor, lahkotno dinamiko med glavnima junakoma in klasično britansko detektivsko vzdušje. John s svojimi igralskimi izkušnjami pogosto opazi podrobnosti, ki jih policija spregleda, medtem ko Janie skuša ohraniti profesionalen pristop.

Death Valley. VB, 2026. 2. sezona. 1/6.R ežija: Simon Hynd. Igrajo: Timothy Spall, Gwyneth Keyworth, Alexandria Riley, Jane Horrocks, Hammed Animashaun. Nad. 60 min. ​