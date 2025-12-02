TV namig: Donal Skehan in njegovi recepti za tiste z malo časa

Donal Skehan: Recepti za vsak dan: Hitri obroki med tednom

TV SLO 1 v torek, 2. 12., ob 17.45

Avtor kuharskih knjig voditelj Donal Skehan v kuharski seriji razkrije preproste recepte za pripravo okusnih domačih jedi. Ob praktičnih nasvetih in trikih za prihranek časa predstavi raznovrstne jedi – od hitrih večerij med tednom, klasičnih družinskih obrokov, enolončnic do poslastic, ki navdušijo goste.

V prvi oddaji predstavi štiri recepte za hitro pripravljene jedi, s katerimi si lahko olajšamo in popestrimo kuho med tednom: njoke z omako cacio e pepe in gobami, piščančji satay z rižem in zelenjavo, testenine s kozicami pil pil in instantne rezance ramen s tofujem.

Donal Skehan: Home Cook. Ir., 2023. Kuharska oddaja. 30 min.