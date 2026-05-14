TV namig: Namesto Evrovizije – Evroiluzija

Dosje: Evrovizija – Evroiluzija

Pesem Evrovizije se je ob 70. obletnici znašla v krizi. Pet radiotelevizij, med njimi slovenska, se je nastopu na tekmovanju odpovedalo, saj iz etičnih razlogov nočejo deliti odra z izraelskim predstavnikom. Trenja znotraj EBU-ja, evropske radiodifuzne zveze, so se pojavila tudi zato, ker kljub zahtevi več članic ni prišlo do glasovanja o izključitvi izraelske televizije, pojavili so se dvomi o izidih glasovanja, EBU-ju pa nekateri očitajo dvojna merila in nedoslednost.

Kako pristransko je tekmovanje, ki je eno redkih televizijskih, ki še vedno privablja mlado občinstvo in ga že od začetka zaznamujejo bojkoti in škandali, zadnja leta pa tudi protesti proti politiki izraelske vlade?

Pesem Evrovizije je nastala, da bi z glasbo povezali države stare celine po drugi svetovni vojni. Razvila se je v enega največjih glasbeno-televizijski šovov na svetu, ob visokem jubileju pa se ustvarja občutek, da evrovizijski oder vse bolj razdvaja.

Slo., 2026. Avtor: Boštjan Anžin. Dok. odd. 50 min.