TV namig: Dosje o naši dotrajani železnici

Dosje: Železnica na novih tirih?

TV SLO 1 v ponedeljek, 22. 6., ob 20.05

Železniško omrežje v Sloveniji je dotrajano in v celoti potrebno obnove, marsikje pa bo potrebno zarisati tudi nove trase prog. Slovenijo zato čakajo velika vlaganja v zastarelo omrežje. Čeprav se končujejo gradnja drugega tira Divača–Koper, prenova železniških postaj Ljubljana in Jesenice ter treh postaj na progi proti Primorski, pa so najpomembnejši projekti šele v fazi razvoja, med njimi na primer nova proga visokih hitrosti Ljubljana–Celje–Maribor– Šentilj.

Medtem nas Evropa prehiteva – v Avstriji, Italiji in na Češkem so se gradnje hitrih železnic lotili že pred leti.

Avtorica oddaje je Alenka Frantar.

Slo., 2026. 55 min.