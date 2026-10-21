TV namig: Mojca Mavec odkriva skrivnosti enega najbolj pisanih praznikov

Doživetje praznika: Divali – praznik luči s hinduisti

TV SLO 1 v sredo, 21. oktobra, ob 20.05

Divali je eden najprepoznavnejših praznikov indijskega kulturnega prostora. Majhne oljne svetilke – dije – simbolizirajo zmago svetlobe nad temo, dobrega nad zlim in znanja nad nevednostjo.

V oddaji Doživetje praznika so se ob razsvetljeni mizi zbrali filozofinja dr. Nina Petek, predstavnik Skupnosti za zavest Krišne Aleš Humar in kuhar vedske kuhinje Mitja Bitenc. Pogovor je vodila Mojca Mavec, kuhal je Kristjan Kitner, hindujsko družino pa je obiskala Uršula Vratuša.

Oddaji sledi še kanadski dokumentarec Verstva sveta: hinduizem, ki gledalce popelje v večplastni svet hinduizma, ene izmed najstarejših in najbolj pisanih religij. Predstavi izvor vere v Vedah, pomen obredov, ognja in številnih božanstev, med njimi Brahme, Višnuja, Šive in Ganeše

Slo., 2026. Režija: Urška Žnidaršič. Dok. odd. 55 min.