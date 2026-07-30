TV namig: Veste, kaj je dan dharme? Sploh veste, kaj je karma?

Doživetje praznika: Okusi dneva dharme

TV SLO 1 v četrtek, 30. 7., ob 20.05

Praznik luči budiste spominja na Budovo učenje ter na razsvetljenje, modrost in pot notranjega miru. Tudi hrana ima ob tem prazniku poseben pomen: je preprosta, spoštljiva in pripravljena z mislijo na druge. V oddaji Doživetje praznika so se ob slavnostni mizi zbrali dr. Dragan Potočnik, predstavnica budistične skupnosti Valda Janjanin in glasbenik Dalaj Eegol. Pogovor je vodila Mojca Mavec, kuhal je Kristjan Kitner, budistično skupnost pa je na terenu obiskala Uršula Vratuša.

Oddaji bo sledil še dokumentarni film o budizmu. Daniel Oron je posnel oddajo, kjer predstavi budizem. Pred 2500 leti je indijski princ Siddharta Gautama zapustil udobje palače in se odpravil na pot, ki je za vedno spremenila človeštvo. Dokumentarna oddaja nas popelje skozi življenje ustanovitelja budizma – od štirih pretresljivih prizorov, ki so mu odprli oči za tegobe sveta, prek preizkušenj askeze in bitke z demonom Maro, do razsvetljenja pod svetim figovcem.

Predstavili bodo temeljna budistična načela, od karme in samsare do plemenite osmeročlene poti, ter sledili širjenju te duhovne tradicije iz himalajskih kraljestev v svet.