TV namig: Ko je bila nogometna Anglija na kolenih, je prišel on

Draga Anglija

HBO v ponedeljek, 12. oktobra, ob 20.00

Serija spremlja resnično zgodbo Garetha Southgata (Joseph Fiennes), nekdanjega nogometaša, ki leta 2016 prevzame vodenje angleške nogometne reprezentance, obremenjene z desetletji razočaranj in neuspehov na velikih tekmovanjih. Namesto da bi se osredotočil zgolj na taktiko in rezultate, želi Southgate korenito spremeniti miselnost moštva ter ustvariti okolje, v katerem bodo igralci lahko premagali strah pred porazom in pritiske javnosti.

Pri tem mu pomaga športna psihologinja Pippa Grange (Jodie Whittaker), ki nogometaše spodbuja k odkritemu izražanju čustev, medsebojnemu zaupanju in soočanju z osebnimi negotovostmi. Skupaj s pomočnikom Stevom Hollandom (Daniel Ryan) skuša Southgate povezati različne osebnosti v ekipo, ki bo znova pridobila zaupanje angleških navijačev.

Pomembno vlogo imajo tudi kapetan Harry Kane (Will Antenbring) in drugi reprezentanti, ki se morajo spoprijeti z ogromnimi pričakovanji države, kjer je nogomet skoraj nacionalna obsedenost. Ob velikih mednarodnih turnirjih se Southgate sooča še z medijskimi pritiski, družbenimi vprašanji in dvomi o svojih vodstvenih sposobnostih.

Serija prepleta športno dogajanje z intimnim pogledom na psihološko breme vrhunskega nogometa ter raziskuje pomen voditeljstva, ranljivosti, ekipnega duha in nacionalne identitete.

Dear England. VB, 2026. 1/4. Režija: Paul Whittington, Rupert Goold. Igrajo: Joseph Fiennes, Jodie Whittaker, Daniel Ryan, Sam Spruell, John Hodgkinson. Miniserija. 60 min.