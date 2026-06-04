TV namig: O času, ko so Mariborčani rekli ne policiji in vojski

Dravski beat

TV SLO 1 v četrtek, 4. 6., ob 21.10

Dokumentarni film Dravski beat režiserja Borisa Jurjaševiča pripoveduje zgodbo o izjemnem in živahnem glasbenem dogajanju v Mariboru v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je bilo pravi unikum v takratnem jugoslovanskem prostoru. Mesto ob Dravi je takrat dihajo z ritmi beat glasbe, moderne zabavne zvrsti, ki se je izvajala s petjem in električnimi kitarami, in je po svojem utripu najbolj spominjala na dogajanje v angleškem Liverpoolu, zibelki skupine The Beatles. Prav zato so Maribor tistega časa poimenovali kar »jugoslovanski Liverpool«.

Čeprav so mariborski bitniki na zunaj delovali apolitično, je bilo znotraj nekaterih skupin nekaj političnih diskurzov: mestna oblast je preprečila več nastopov, bendi so se uprli z javno vajo, ki so jo ob navzočnosti miličnikov izvedli na Trgu svobode in med občinstvom poželi aplavz. Prisotna je bila tudi ignoranca do jugoslovanske armade. Najpomembnejši člani bendov so služenje vojaškega roka ignorirali, se izmuznili oblastem, odšli v tujino, v Anglijo, Francijo, Švico, Nemčijo in ZDA. Nekateri so se vrnili šele ob osamosvojitvi Slovenije.

Film Dravski beat s pogovori, intervjuji, dokumenti, fotografijami in filmskimi posnetki po šestdesetih letih obuja spomin na bitniško generacijo.

Slo., 2025. Režija: Boris Jurjaševič. Dok. film. 50 min.