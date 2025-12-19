TV namig: ZDA niso več demokracija – sredi krvavega pekla z novinarji

Državljanska vojna

TV SLO 2 v petek, 19. 12., ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Distopični akcijski triler režiserja Alexa Garlanda (Ex Machina, Uničenje, Devs) je postavljen v bližnjo prihodnost ZDA, ki so razpadle zaradi političnih in družbenih napetosti.

V ZDA izbruhne državljanska vojna – nekdanja konfederacija se je razdelila na več frakcij. Ena od najmočnejših uporniških skupin je Zahodna zveza, ki vključuje Kalifornijo in Teksas. Bela hiša je pod avtoritarno oblastjo predsednika, ki v izsiljenem tretjem mandatu vodi državo ob podpori vojske in izrednih pooblastil.

Zgodba spremlja skupino novinarjev, ki potujejo po razdejani državi in dokumentirajo dogajanje v zadnjih dneh ameriške demokracije. Skupina potuje od New Yorka proti Washingtonu, da bi ujela intervju s predsednikom, še preden uporniške sile zasedejo prestolnico. Na poti dokumentirajo surovost spopadov, propad civilizacije in posledice skrajne polarizacije.

Civil War. ZDA, 2024. Režija: Alex Garland. Igrajo: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Nelson Lee. Triler. 110 min.