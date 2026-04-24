TV namig: O 45.000 izgnanih Slovencih

Državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju

TV SLO 1 v petek, 24. 4., ob 19.55

Scenarist in režiser prireditve Tomaž Letnar je državno proslavo zasnoval kot glasbeno-scensko uprizoritev po njegovem mnenju premalo znanih zgodovinskih dejstev.

Prireditev bo tako tematsko osvetlila pretresljive zgodbe o izgonu okoli 45.000 ali 83 odstotkov Slovencev iz Posavja in Obsotelja na suženjsko delo ter spontan odpor nemočnih in šibkih, ki je kljub smrtonosnemu terorju nemških okupacijskih sil prerasel v organiziran partizanski odpor in pripeljal do obsežnega osvobojenega ozemlja. Proslava bo pripovedovala o tem, kako nezavedna ljubezen s prvim uporom postane domoljubje in zavest o lastni biti, trdno povezani z zemljo in narodom, ki mu človek pripada. S tem naj bi jasno pričala, da je domoljubje v izvornem pomenu nad svetovnim nazorom in političnim prepričanjem.

Slavnostna govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar.

Slo., 2026. Režija: Tomaž Letnar. Prenos iz Brežic. 75 min.