TV namig: tole vas čaka nocoj na državni proslavi

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

TV SLO 1 v torek, 23. 12., ob 19.55

Državno proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki sovpada s 35-letnico plebiscita, je scenaristka in režiserka Neda R. Bric zasnovala z geslom O jelki, ki je zrasla v violino.

V odročni vasici Čadrg, visoko nad Tolminom, so februarja 2023 pri obnovi kalov za napajanje živine odkrili v mulj potopljen lesen hlod. Analiza lesa je pokazala, da gre za več kot 6500 let staro jelko. Zavod Triglavski narodni park je odkritje označil za čudež, saj je bil les še vedno zdrav in primeren za predelavo. Domačina, brata Jani in Samo Kutin, sta les strokovno posušila in iz njega dala narediti glasbila. Tako se začne neverjetna zgodba o violini iz jelke, ki je visoko v hribih rasla 4536 let pred našim štetjem. Skozi to zgodbo bodo ustvarjalci spregovorili predvsem o Sloveniji, zeleni deželi z naravnim bogastvom skoraj brez primere.

Na proslavi bodo sodelovali: brata Kutin, ki sta jelko odkrila in sta lastnika njenega dragocenega lesa ter sta tudi vodilna glasbenika v zasedbi skupine Bakalina Velika, 15-članski ansambel skupine MN Dance Company z duom Silence. Ob dokumentarno-umetniških videih bomo lahko spoznali zgodbo slovenskega lesa »jelke, ki je zrasla v violino,« Na oder bo prišla zvezda večera – violina – v rokah izjemne slovenske violinistke, ki se bo posebej za to priložnost vrnila iz tujine: Lane Trotovšek. Izjemen zvok violine iz najstarejšega lesa nas bo skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije popeljal v veliki finale večera. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Robert Golob.

Slo., 2025. Prenos. 75 min.