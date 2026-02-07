TV namig: Največja čast za Matejo in Sašo

Državna proslava ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada

TV SLO 1 v soboto, 7. 2., ob 19.55

Na že osemdeseti Prešernovi proslavi bodo počastili umetniške dosežke. Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta koreografinja in plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig, nagrade Prešernovega sklada pa režiser in direktor fotografije Gregor Božič, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, scenaristka in režiserka Petra Seliškar, skladateljica Petra Strahovnik in dramska igralka Tina Vrbnjak.

Umetniški del proslave so zasnovali lanski Prešernov nagrajenec Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov. Umetniški del proslave bo posvečen slikarju Edvardu Zajcu, pionirju računalniške umetnosti, in tržaški historični avantgardi.

Po proslavi bo še družabni del z naslovom Prešerno po Prešernu, ob 22.35 pa bodo sledili še Portreti Prešernovih nagrajencev.

Slo., 2026. Režija: Igor Zupe. Prenos. 85 min