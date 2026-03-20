TV namig: Ko ti prisluškuje globoka država ...

Državni sovražnik

TV SLO 1 v petek, 20. 3., ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mladi washingtonski pravnik Robert Clyton Dean (Will Smith) postane tarča korumpiranega politika Thomasa Reynoldsa (Jon Voight) in nacionalne varnostne agencije. Poseduje namreč posnetek umora, ki so mu ga podtaknili, zato njegovo življenje nenadoma postane pekel.

Ko hoče Dean ugotoviti zakaj se mu vse to dogaja, naleti na skrivnostnega »Brilla« (Gene Hackman), človeka iz vohunskega podzemlja, ki mu pojasni, da ima Dean tisto, kar zahteva vlada zase. Skupaj skujeta načrt, kako se izvleči iz pasti in obrniti položaj proti Reynoldsu …

Film hitro stopnjuje napetost z neprestanim občutkom nadzora, prisluškovanja in manipulacije z informacijami. Tony Scott zgodbo vodi v ritmu lova, pobegov in protinapadov, vendar v ozadju ves čas ostaja vprašanje, koliko zasebnosti je posameznik sploh še pripravljen izgubiti.

Enemy of the State. ZDA, 1998. Režija: Tony Scott. Igrajo: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Scott Caan, Gabriel Byrne. Akcijski triler. 125 min.