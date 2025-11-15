TV namig: Dune – med Lawrencem Arabskim in Vojno zvezd

Dune: Peščeni planet

Kanal A v soboto, 15. 11., ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film je posnet po slovitem romanu Franka Herberta, ki je po prepričanju mnogih eden najboljših znanstveno fantastičnih romanov vseh časov.

Zgodba spremlja Paula Atreidesa (Timothée Chalamet) iz kraljevske hiše Atreides, sijajnega in nadarjenega mladeniča, rojenega za velike stvari, ki mora odpotovati na najbolj nevaren planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoji družini in narodu. Znajde se sredi boja za ekskluzivno oskrbo z najbolj dragocenim virom v znanem vesolju, najdražjim elementom galaksije, ki se nahaja samo na Arrakisu in ki lahko odklene največji potencial človeštva.

Dune: Part One. ZDA, 2021. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin. ZF film. 195 min.