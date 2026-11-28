Dvanajsti mož

Planet TV v soboto, 28. novembra, ob 22.20

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Leta 1943 britanska vojska uri norveške vojake za strateške sabotažne podvige, 24. marca sprožijo operacijo Martin Red.Dvanajst norveških odpornikov odpluje proti zasedeni domovini. Njihov cilj: onesposobiti nemško vojaško letališče. Operacija spodleti, nemškemu zajetju pa se izogne le Jan Baalsrud (Thomas Gullestad).

Njegov cilj je doseči nevtralno Švedsko, vendar ga na poti ovirajo neizprosne vremenske razmere, hude poškodbe, lakota in izčrpanost. Vztrajno ga zasleduje nemški častnik Kurt Stage (Jonathan Rhys Meyers), ki ga želi za vsako ceno ujeti. Janu na pomoč priskočita pogumna domačina Gudrun (Marie Blokhus) in Marius Grønvoll (Mads Sjøgård Pettersen), ki zanj tvegata lastni življenji.

Dvanajsti mož. FOTO: Planet TV

Njegov beg skozi zasneženo norveško divjino se spremeni v izjemen boj za preživetje. Film, posnet po resničnih dogodkih, je zgodba iz druge svetovne vojne o tem, kako se je poraz spremenil v simbol junaštva, ki je narodu vlil moč in ga združil proti okupatorju.

Den 12. Mann. Nor., 2017. Režija: Harald Zwart. Igrajo: Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Marie Blokhus, Mads Sjøgård Pettersen, Vegar Hoel. Vojna drama. 155 min.