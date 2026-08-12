TV namig: Dve sestri, en klavir

Pianistki

TV SLO 1 v sredo, 12. 8., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Claire in Jeanne sta sestri dvojčici, ki ju povezuje strast do klavirja. Pod budnim očesom svojega očeta se vpišeta na prestižno glasbeno univerzo, ki jo vodi nepopustljivi profesor Klaus Lenhardt. Tam se njuni poti razideta, saj profesor Lenhardt, ki ustvarja virtuoze, sprejme le eno od njiju. Zato pride do spora, ki iztiri obe dvojčici in vpliva na njuno igranje.

Kmalu pa odkrijeta, da obe trpita za resno boleznijo, zaradi katere postopoma izgubljata gibljivost rok. Claire in Jeanne se pobotata in zopet združita moči, saj sta obe odločeni, da ne bosta opustili svojih glasbenih sanj.

Prodigieuses. Fr., 2024. Režija: Frédéric Potier, Valentin Potier. Igrajo: Camille Razat, Mélanie Robert, Franck Dubosc, Isabelle Carré, August Wittgenstein. Drama. 110 min.