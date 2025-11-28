TV namig: Je ljubica res ovira za srečen zakon?

Sreča

TV SLO 1 v petek, 28. 11., ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

François (Jean-Claude Drouot) je mlad tesar, ki uživa srečno in preprosto življenje z ljubečo ženo Thérèse (Claire Drouot, igralka je v resnici njegova žena) in dvema majhnima otrokoma. Nekega dne na pošti spozna uslužbenko Emilie (Marie-France Boyer), ki postane njegova ljubimka. François zaradi nove ljubezni noče zapustiti žene in otrok, prepričan je, da bi morali biti vsi srečni, ne glede na njegovo dvojno življenje.

Pretresljiva in razvpita klasika francoskega novega vala s subtilno ironijo obravnava dvojna merila, ki vladajo v seksističnem svetu. Tako kot junakova zmotna ideja o sreči je tudi film na prvi pogled lahkoten in idiličen, pod površino pa globoko trpek in tragičen.

Le bonheur. Fr., 1965. Režija: Agnès Varda. Igrajo: Jean-Claude Drouot, Marie-France Boyer, Marcelle Faure-Bertin, Manon Lanclos. Drama. 85 min.