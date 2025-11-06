TV namig: Ekskurzija – drama, ki razkriva temno plat odraščanja na Balkanu

Ekskurzija

TV SLO 2 v četrtek, 6. 11. ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Odličen celovečerni prvenec sarajevske režiserke Une Gunjak je prilika o laži. O drobni, nedolžni laži, ki sproži nesluten plaz dogodkov, pa tudi film o moči družabnih omrežij.

Iman (Asja Zara Lagumdžija) je nadobudna devetošolka, katere razred se pripravlja na zaključno ekskurzijo. Pred njo je navkljub dejstvu, da ne izhaja ravno iz premožne družine, obetavna prihodnost, saj je med najboljšimi učenkami na šoli. A Iman je tudi najstnica in kot taka hlepi po pozornosti, zaradi česar kar tako blekne, da je imela spolne odnose s starejšim fantom, kar sploh ni res.

V dobi družbenih omrežij je resnico težko izbezati na plan, to pa Iman potegne v vrtinec laži, zaradi katerih je na kocki celo razredna ekskurzija.

Ekskurzija. BiH, 2023. Režija: Una Gunjak. Igrajo: Asja Zarja Lagumdžija, Nadja Spaho, Maja Izetbegović, Mediha Musliović, Izudin Bajrović. Drama. 95 min.