TV namig: Ljubezenski trikotniki in poročne drame britanskih upokojencev

Eksotični hotel Marigold 2

TV SLO 1 v sredo, 22. 7., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je nadaljevanje uspešnice iz leta 2011, ki je bila na sporedu prejšnjo sredo.

Hotel Marigold je polno zaseden, zato si njegov energični vodja Sonny Kapoor (Dev Patel) želi odpreti še drugi hotel. Pri poslovnih načrtih mu pomaga izkušena Muriel Donnelly (Maggie Smith), medtem ko se Sonny pripravlja tudi na poroko s Sunaino (Tina Desai).

V hotel prispeta skrivnostna gosta Guy Chambers (Richard Gere) in Lavinia Beech (Tamsin Greig), Sonny pa sumi, da bi bil eden od njiju lahko ocenjevalec potencialnega vlagatelja. Evelyn Greenslade (Judi Dench) razvija novo kariero v tekstilni industriji, vendar še vedno ni prepričana, kam vodi njen odnos z Douglasom Ainsliejem (Bill Nighy).

Tudi drugi stanovalci se spopadajo z ljubezenskimi nesporazumi, ljubosumjem in odločitvami o svoji prihodnosti. Ko se poslovne ambicije prepletejo s pripravami na razkošno indijsko poroko, mora Sonny ugotoviti, čemu bo namenil največ pozornosti.

The Second Best Exotic Marigold Hotel. Koprod., 2015. Režija: John Madden. Igrajo: Dev Patel, Maggie Smith, Danny Mahoney, David Strathairn, Judi Dench, Richard Gere. Kom./Rom. film. 120 min.