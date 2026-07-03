TV namig: Elda Viler se je poslovila

Elda Viler: Poslovilni koncert

TV SLO 1 v petek, 3. 7., ob 20.00

Legendarna pevka Elda Viler se bo sprehodila po svoji bogati glasbeni poti. Slišali bomo uspešnice Lastovka, Ti si moja ljubezen, Nora misel, Zlati prah imaš v očeh in druge, ki so v njeni interpretaciji postale večne znotraj zakladnice slovenske popevke. Na odru se ji bodo pridružili tudi njeni glasbeni prijatelji in dirigent Patrik Greblo.

Z njo so na odru nastopili eminentni gostje, ki so z glasbo izrazili spoštovanje do umetnice, katere interpretativna globina, prepoznavni glas in odrska prezenca ostajajo referenca za generacije pevcev.

Slo. Konc. 95 min.